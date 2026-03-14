きのう、停電の影響で一時運転を見合わせた東急東横線とみなとみらい線がおよそ9時間半後に全線で再開しました。【映像】線路を歩いて移動する乗客らの様子東急東横線とみなとみらい線はきのう正午過ぎに発生した停電の影響で、上下線で一時運転を見合わせました。走行できなくなった列車を移動させるなどの復旧作業を行い、およそ9時間半後に全線で運転を再開しました。乗客「まさかここまでとまるとは思っていなかったので