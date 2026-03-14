タレントで実業家の紗栄子（39）が14日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「5/12発売の @otonasweet 絶賛撮影中」と書き出した紗栄子。撮影時の様子をアップした。どアップのカメラ目線で美ぼうを披露した。ファンからは「可愛すぎてうっとりです」「どうしてこんなに可愛いんですか」「大好きすぎる」「お姫様」「美しい…」「可愛すぎます」などのコメントが寄せられた。