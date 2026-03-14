タレントのモト冬樹（74）が12日、自身のブログを更新。妻でミセスモデルの武東由美（65）が、「保険関係の資格試験に合格した」と報告した。【写真】「資格試験に合格」モト冬樹が公開した65歳モデル妻の近影「保護犬を譲渡する際に保護犬用の保険を里親さんに紹介するためにはこの資格がいるかららしい」とモトが資格取得の目的を説明。「ここ一週間ほど一生懸命勉強していたけど パソコンを使ったことのない妻がパソコン