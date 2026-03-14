【その他の画像・動画等を元記事で観る】オーイシマサヨシのライブダイジェスト映像がOfficial YouTube Channelにて公開された。今回公開されたのは昨年9月に2Days開催されたさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ『オーイシSSA』Day2。ゲストにグリッドマンやREAL AKIBA BOYZ、Tom-H@ck、Sound Scheduleを迎えて演奏されたライブ映像は必見。そして、オーイシSSAのライブ映像がノーカット完全収録されたBlu-ray＆DVDが3月25