【その他の画像・動画等を元記事で観る】大分県在住の3ピースロックンロールバンド・SIX LOUNGE。2023年にリリースしたアルバム「FANFARE」に収録されている楽曲「リカ」がTikTokで2.3億再生を突破、Billboard TikTok Weeklyチャートで1位を獲得するなど話題になった彼らだが、2026年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シーズン2のOP主題歌を担当することが解禁された。今回主題歌に起用された楽曲タイト