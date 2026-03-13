【その他の画像・動画等を元記事で観る】秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト 22/7（ナナブンノニジュウニ） が、2026年4月11日発売の16thシングル 「二つの道」 のCDジャケットイラストが公開された。昨年12月に新加入した3期生8名が本格的にグループへ合流し、これまでグループを支えてきた7名とともに、グループ史上最多となる15名体制で新たなスタートを切る今作。