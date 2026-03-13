【その他の画像・動画等を元記事で観る】豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。第85弾は、配信リリース「AI SEE CHAT」がTikTok累計6億再生超とバイラルヒット。TVアニメ『俺は星間国家の悪徳領主！』にて、初のアニメ作品オープニング主題歌となる「宇宙的MYSTERY」を配信リリース。メンバー全員がAIのようなルックスを持つ”AIドル”