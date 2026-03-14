【モデルプレス＝2026/03/14】3月14日のホワイトデーには自分自身にも最高のご褒美を。Prime Videoには、日常の疲れを吹き飛ばし、心を甘い幸福感で満たしてくれるラブストーリーが揃っている。今回はこの時期にこそ観たい、予測不能なトキメキが押し寄せる「至極の恋愛作品」5選を紹介する。【写真】作間龍斗、山下美月と見つめ合い接近◆「山田くんとLv999の恋をする」（2025）人気コミックを実写化した本作は、失恋したばかりの