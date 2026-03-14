「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年3月2日、自身のインスタグラムを更新。ユニフォーム姿の自撮りショットを披露した。「蔵出し」サービスショット岡田さんは、「蔵出し」という言葉とともに、自身が所属するＭリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」のユニフォーム姿で自撮りをする様子を３枚投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、「サクラナイツ」と書かれた黒をベースにした半袖のユ