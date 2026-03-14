筋トレ後のアイシングで冷やすべきは筋肉ではなく「関節」 筋トレ後に身体を冷やすと筋肉はどうなる？ トレーニング後に冷水シャワーを浴びたり、タンクトップなどの薄着をしてほてった身体を冷やしている人も多いようですが、2019年、オーストラリアのディーキン大学から、筋トレ後の身体を冷やすことによる、筋肥大への影響を調べた研究が発表されました。 16名の男性トレーニーを対