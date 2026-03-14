今日14日(土)は、雪や雨が降るのは局地的で、太平洋側を中心に晴れるでしょう。九州から関東は冬の寒さが解消して、春の陽気が戻ります。花粉が大量に飛ぶため、マスクやメガネなどで対策をしてください。広く晴天雪や雨は局地的今日14日(土)は高気圧に緩やかに覆われ、沖縄や九州から近畿の太平洋側、東海や関東甲信は広い範囲で晴れるでしょう。海上を中心に風の強い状態が続きそうです。乾燥注意報が発表されている所もあり、