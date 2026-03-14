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来週の中国主要企業決算集中する1週間アリババにテンセント、李寧 17日（火） 恒安国際集団 18日（水） 騰訊控股 吉利汽車控股 長江基建集団 電能実業 華潤電力控股 19日（木） アリババグループ・ホールディング 友邦保険控股 中遠海運控股 中国聯通 長江和記実業 長江実業集団 中国聯合網絡通信 李寧 20日（金） 中国移動 紫金鉱業集団 中国宏橋集団 香港中華煤気 中