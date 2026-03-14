来週の米主要企業決算マイクロン、フェデックス （）は予想1株利益、単位:ドル 16日（月） ダラー・ツリー（2.52） 17日（火） ルルレモン（4.78） 18日（水） マイクロン（8.55） メーシーズ（1.55） 19日（木） アクセンチュア（2.85） フェデックス（4.13） ※予定は変更になる場合があります