９日からの週は、中東情勢の悪化と原油価格の乱高下が市場全体を支配した。ドル円は157～159円台で激しく振れ、イラン新最高指導者モジタバ師の強硬姿勢やホルムズ海峡での攻撃・機雷報道が相次いだことで、有事のドル買いが何度も再燃した。原油は一時119ドル台まで急騰した後、76ドル台まで急反落するなど急騰・急落を繰り返し、そのたびに為替も方向を変えた。政策面では、ECBの年内利上げが1回織り込まれ、2回の確率も