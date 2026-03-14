卵焼き器で「バウムクーヘン」 ふわふわ＆もちもちのバウムクーヘン。おうちで作るのは至難の業かと思いきや、卵焼き用フライパンがあれば簡単なんです。今回は、今すぐ作りたいバウムクーヘンをご紹介します。 味バリエも楽しんで ホットケーキミックスを使ってプレーン味のバウムクーヘンを作ってみましょう。慣れたら、あんこ入り、焦がしバター、チョコバナナなどお好みの味バリエを楽しんでみて。 基本の作り方あんこ入り