トランプ米大統領＝13日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日放送のFOXニュースのラジオ番組で、政権の閣僚らに革靴をプレゼントしていると話した。「彼らはおしゃれで格好良くなった。閣僚にはスニーカーを履いてほしくない」と説明した。一部の米メディアで、閣僚やホワイトハウスのスタッフらに自身が気に入った米国メーカーの145ドル（約2万3千円）の黒い革靴を配っていると伝えられ、話題になって