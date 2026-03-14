もはや家庭の必需品になりつつある自動調理器。新たな機能も様々登場し、“自動調理ポット”なるものも人気になっています。【写真を見る】材料入れたらほったらかし「自動調理器」“揚げ物”や“味変”OKの画期的な機能とは？【THE TIME,】 「用途の幅がすごく広い」自動調理器とは、材料を入れてスタートするだけで、ほったらかしで料理が作れるという優れもので、「煮る・蒸す・炒める・炊く・発酵させる」など1台で5役以