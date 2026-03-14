新日本フィルハーモニー交響楽団による特別公演「CCC presents 堀井美香が贈る“お疲れ様コンサート” 〜あの人のリーディングとともに〜」が、このほどすみだトリフォニーホールにて開催された。フリーアナウンサー・堀井美香がプロデュースし、リーディングスペシャルゲストとしてTHE ALFEEの高見沢俊彦が登場。音楽と朗読が織りなし、日常の喧騒を忘れさせる特別な一夜となった。【写真】高見沢俊彦の「声」とオーケストラが