イランの最高指導者に就任後、初の声明を出したモジタバ・ハメネイ師。アメリカの国防長官は、モジタバ師が負傷し容姿が損なわれていると明らかにしました。戦闘が長期化する中、イラン側はモジタバ師がアメリカに復しゅうするとしたAI動画を公開しました。■イランの最高指導者・モジタバ師とはイランのテヘランで13日。「イスラエルに死を！アメリカに死を！」声を上げるイラン国民たち。そのすぐ近くでは…、黒煙が上がっていま