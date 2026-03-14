アメリカ政府はイランの最高指導者・モジタバ師ら高官に関する情報を最大1000万ドル＝およそ16億円の報奨金で募集しています。アメリカ国務省はイランの最高指導者・モジタバ師や、国防政策を統括する最高安全保障委員会のアリ・ラリジャニ事務局長ら高官10人に関する情報に最大でおよそ16億円の報奨金を支払うとして、ホームページなどで募集しています。国務省は「この人物たちは世界中でテロを計画、実行するイラン革命防衛隊の