13日夜、新年度予算案が衆議院で可決されました。新年度予算案は、13日午後9時半前、衆議院本会議で与党などが賛成して可決されました。今年度中の予算成立を目指す与党は、例年70〜80時間とされる審議時間を59時間程度まで削って衆議院を通過させました。中道改革連合・小川代表：充実した審議を行っていくという大前提が大きく崩れた初めての国会、初めての予算委員会だ。国民民主党・玉木代表：国民生活よりも年度内成立という