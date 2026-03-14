2026年3月11日、スターバックスコーヒーで注文したドリンクを受け取る時にうれしい驚きがありました。いつもの白いシンプルなドリンクカップではなく、ピンクを基調とした華やかな柄のデザインカップで提供されたのです。Xでは、2月末ごろからこのカップで提供されたという報告をみかけます。クッキー缶と同じデザインXでは、「スタバの桜のカップ可愛い〜！」「今はカップが桜柄なのね」「今年のカップのデザイン可愛いよね」など