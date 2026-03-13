直腸がんの原因とは？Medical DOC監修医が直腸がんについて解説します。 監修医師：中川 龍太郎（医療法人資生会 医員） 奈良県立医科大学卒業。臨床研修を経て、医療法人やわらぎ会、医療法人資生会南川医院に勤務。生活習慣病や肥満治療、予防医学、ヘルスメンテナンスに注力すると同時に、訪問診療にも従事している。日本プライマリ・ケア連合学会、日本在宅医療連合学会、日本旅行医学会の各会員。オンライン診療研修受講