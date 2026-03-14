WBCや先日のミラノ・コルティナオリンピックで選手の活躍を支える“魔法のベルト”。さらなる活躍につながっているといいます。あの金メダリストにも直撃しました。 【写真を見る】侍ジャパン7割が愛用“魔法のベルト” 山本由伸投手たちを支える技術は名古屋の“町工場”から 専門家｢疲労後も跳躍高が下がらない｣ 2大会連続の世界一を目指して快進撃が続く侍ジャパン。8日のオーストラリア戦でも、吉田正尚選手が逆転2ラ