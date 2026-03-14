ベトナムの出勤風景＝2020年5月、ハノイ（ゲッティ＝共同）バイク大国ベトナムの首都ハノイで2026年7月から、ガソリンで走る二輪車の規制が始まる。主力のガソリン二輪でシェア8割超を誇るホンダには打撃だ。世界でも深刻な大気汚染への対策とされるが、電動二輪の販売で先行する新興地元メーカー「ビンファスト」の振興策との見方がある。外交筋は「地場優遇、外資冷遇へ転換点になるのでは」と警戒する。（共同通信ハノイ支局