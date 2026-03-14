シアトル・マリナーズの外野手でドミニカ共和国代表のフリオ・ロドリゲス（25）がネット番組の「ファール・テリトリー」のインタビューで、もしWBC優勝とワールドシリーズ優勝のどちらかを選べるとしたらどうするかと問われ、国際大会の優勝を選ぶと明かした。「マリナーズのことは大好きだ。自分がグラウンドに立つたびに、チームのために全力を尽くすことも分かってくれていると思う。でも、WBCで優勝することが一番上に来る