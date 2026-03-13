Image: Shutterstock.com 2025年4月17日の記事を編集して再掲載しています。平日に運動しようと思ったら、どうしたって夕方から夜になる人は少なくないはず。仕事終わってからジム、または寝る前にランニングなど。でも、それよくないらしいよ…。睡眠の質に影響世界中から集まったリサーチチームが、1万4689人の協力のもと就寝前の運動と眠りの関係について1年間調査しました。被験者には、