ジムへの通勤風景を公開ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）の“日常風景”に驚きの声が上がった。日本ボクシング界のスター選手が、一般人と紛れた光景を関係者が公開した。自然体の姿だった。ジムへ向かう、ある日の中谷を捉えた場面。カメラが捉えたのはJR横浜線の車内だった。貫通扉の窓の先、中谷はサングラスなどで変装するわけでもなく、一般客と同じようにつり革を持って佇んでいた。契