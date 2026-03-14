元楽天・土屋朋弘氏が教える守備の初動を速くするコーディネーショントレ少年野球の現場で、守備範囲を広げるために欠かせないのが打球への素早い反応だ。元楽天の投手で、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、子どもたちの運動神経を養う専門家としてお勧めの“初動強化”トレーニングがあるという。楽天シニアのコーチも務める土屋さんの、守備に直結するフットワークの磨き方は、NPBジュ