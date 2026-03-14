三宅絹紗アナが投稿ワールド・ベース・ボールクラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは東京ドームで連日熱戦が繰り広げられた。その舞台でメジャーリーグファンに根強い人気を誇る「ワースポ×MLB」歴代キャスター3ショットにファンが沸いた。ワーストファンにとってはたまらない3ショットだ。同番組でキャスターを務める三宅絹紗アナウンサーが13日、インスタグラムを更新した。菊池雄星の妻・瑠美さん、山本萩子と東京ド