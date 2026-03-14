推し活を楽しむなら、グッズの持ち運びにもこだわりたいところ。そこでチェックしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】の「推し活standard」シリーズです。ぬいぐるみ用ポーチや、うちわまで入る大容量トートなど、ライブやイベントをより楽しめそうなアイテムが登場中。防水加工やリフレクター仕様など、安心して使えそうな工夫にも注目です。 お気に入りの“ぬい”を見せながら持ち運べる！