筆者が家族で義実家へ帰省した際、幼い息子は祖母との別れに大号泣。3時間の道中が思いやられたその直後、思いがけない展開が待っていました。子どもの素直さに爆笑した帰省の思い出です。 袋いっぱいのやさしさ 義実家へ帰省したときのことです。当時、息子はまだ幼稚園児でした。家までは車でおよそ3時間。子どもにとっては、なかなかの長旅です。 帰る準備をしていると、義母が「おばあちゃんとお買い物に行こう」と息子を