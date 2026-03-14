お引越しした猫ちゃんが新居に着いてすぐにとった行動とは…？まさかの体勢が可愛すぎると話題になっています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で191万再生を突破し、「会社の飲み会参加させられた時の俺」「観測しなければ世界は存在しないんだ という気持ちが見て取れる」といった声があがりました。 【動画：新居に到着後→『猫の様子』を見たら、『押し入れの中』で…愛おしすぎる光景】 仰向けが大好きなもちくんb