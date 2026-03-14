女優の細川直美(51)が13日までに自身のブログを更新。一気に高騰したガソリン価格への嘆きをつづった。 【写真】芸能界屈指の仲良し夫婦は昨年23回目の結婚記念日もラブラブ2ショット 米国とイスラエルによるイランへの大規模攻撃を契機に中東情勢が悪化。海路による原油供給不安などからガソリン価格は高騰し、全国で12日から大幅な値上げが広がっている。 細川も「わぁー」と題してブログを更新。「レギュラ}