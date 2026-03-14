近年では「音声コマンド」に対応した車も現れ、ドライバーの音声でエアコンを付けたり音楽をかけたりすることができるようになっています。ところが、このシステムがあだとなり、誤って音声コマンドでヘッドライトを消してしまうという事故が中国で発生したことが分かりました。想关阅读灯却灭了大灯：领克之外，你的车也有同样隐患吗？https://www.yicai.com/news/1