ＡＫＢ４８の山内瑞葵が３月１日付で「エイベックス・ＡＹ・ファクトリー」へ所属したことを１４日、同社が発表した。山内は２００１年生まれの２４歳。１６年にＡＫＢ４８の１６期生としてグループに加入し、“ずっきー”という愛称でファンに親しまれた。５７枚目シングル「失恋、ありがとう」ではセンターを務め、中心メンバーとして活躍を続けている。幼少期からダンスを始め、子役時代には劇団四季「ライオンキング」に