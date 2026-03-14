俳優の坂上忍が、妻から「離婚して下さい」と切り出されたことを生放送で告白し、出演者から驚きの声が上がった。坂上は１３日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演。番組の最後、１人トークで「これ『坂上どうぶつ王国』の収録でしゃべったらオンエアでカットされた話で。お昼でもそぐわない話ですけど、いいですか？」と話し出した。「１回だけ聞いて下さい。リアルな」と前置きし、「先日、友