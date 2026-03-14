女優の大政絢（35）が14日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「自分にとって欠かせない存在になっているピラティス」と書き出した大政。美しすぎるトレーニングの様子を披露した。「今年もコツコツと目標を立てながら、身体と向き合う時間。先生と話すことで気持ちまでポジティブに整えてもらえて、今ではこの時間が、私にとって何より大切なひとときです」とつづった。ファンからは「美しい」「