アイドルグループ・AKB48の山内瑞葵（24）が、今年3月1日付で「エイベックス・AY・ファクトリー」に所属したことを発表した。【写真】赤トップスから白い肌をのぞかせる山内瑞葵山内は、2001年生まれの現在24歳。2016年にAKB48の16期生としてグループに加入。“ずっきー”という愛称でファンに親しまれ、同グループの57枚目シングル「失恋、ありがとう」ではセンターを務めるなど、中心メンバーとして活躍を続けている。幼少