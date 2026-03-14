MBSテレビはきょう14日午後4時から、関西ローカルで『やすとも×ニュース！私にとってどうなるの？』を放送する。【番組カット】口を開けて笑顔を見せるゲストの森泉テレビ、ネット、新聞…日々世の中に発信されているニュースの数々。そうしたニュースは私たちの生活にどのような影響を及ぼすのか。番組では、日々のニュースが暮らしにどう関わっているのかを「私にとってどうなるの？」という視点から、専門家を交えてトーク