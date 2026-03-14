モデルの山田優（41）が14日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「この日は上着がいらないくらい暖かかったな〜」と書き出した山田。暖かい陽気にぴったりな春らしいコーデを掲載した。黒を基調にしたスタイルに、短パンで美脚を披露。「最近また肌寒い日が続いているので体調にはお気をつけてください！」と呼びかけた。ファンからは「優さん、本当に素敵すぎます」「憧れしかないです」「無双の絶対領域