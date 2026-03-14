来年度予算案が衆議院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。週明けの月曜日（16日）からは参議院での審議が始まる予定です。■高市首相があいさつに…中道・小川代表は衆院･本会議（13日午後9時半ごろ）「令和8年度一般会計予算ほか2案は、委員長報告のとおり可決いたしました」衆議院本会議で行われた、来年度予算案の採決。自民党、日本維新の会の与党などの賛成多数により可決されました。予算