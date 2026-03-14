7人組グループ・Travis Japanの松倉海斗が、15日、22日放送のフジテレビ系『世界で一番怖い答え』（後11：15）に出演する。有田哲平（くりぃむしちゅー）がMCを務め、一見すると何気ない日常の裏に潜む“恐怖”を見抜くことができるかを競う、唯一無二の“恐怖系クイズ番組”に初参戦する。【番組カット】日常の裏に潜む“恐怖”を見抜く…悩ましい表情をする松倉海斗出題されるのは、実際の事件やオリジナル映像をもとにした