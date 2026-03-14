日本スピッツの子犬を預かったら、興味津々！遊びのお誘いにやってきた猫さんですが、途中からひとり遊び…！？あまりに独特な誘い方が話題を呼び、投稿は115万回再生を突破。「ひとりでひっくり返ってんのしぬww」「わんこの困惑…」「ねこ忍者」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬を預かったら、家にいた猫が『遊ぼうよ』とお誘いをして…シュールすぎる『衝撃の誘い方』】 子犬に興味津々なベ