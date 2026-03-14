11日に行なわれたAFCチャンピオンズリーグエリートのラウンド16でヴィッセル神戸がFCソウルと対戦し、2試合合計3-1で勝利した。広島がジョホールに敗れたものの、FC町田ゼルビアも江原FCを下して日本勢から2クラブがベスト8に進出。これに対して韓国勢は早くも全クラブが敗退する結果となった。韓国メディア『STAR NEWS』は、アジアのクラブ最高峰大会であるACLEでKリーグ勢が敗退した結果を受け、日本との“クラブレベルの格差”