3月12日に行われた衆議院予算委員会の午後の開始時間が13時であったにもかかわらず、約67分遅れとなる14時すぎに始まり、この点を野党の中道改革連合の議員が厳しく批判し波紋を呼んでいる。【写真】国会の重要審議中に“あり得ない態度”…中道の女性議員理事会への出席を拒否した中道「開始の冒頭、中道の吉田宣弘議員が『このような国会運営おかしくありませんか』と疑問を呈しました。開始が遅れたのは、1時の開始直前に委員