記者会見する米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長＝1月28日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米ワシントンの連邦地裁判事が、司法省によるパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長への捜査に関する召喚状は「不当」と判断し、無効とする決定をしたことが13日、明らかになった。決定は11日付。「議長に金利引き下げか、辞任をするよう圧力をかける目的だったと示唆される」と指摘して捜査を疑問視し、パウエル氏