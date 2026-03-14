「くも膜下出血は、前触れなく突然倒れる病気」――そう思われがちですが、実は発症前や直前に“いつもと違うサイン”が出ているケースも少なくありません。本人が軽く考えてしまったり、周囲が見逃してしまったりすると、命に関わる結果になることも。くも膜下出血の前に現れることがある初期サインと、見逃さないためのポイントを解説します。○くも膜下出血は「突然起こる病気」と思われがちだが……※画像はイメージです脳を覆