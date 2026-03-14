3,500万円もの貯蓄がありながら、月の食費20万円超という生活水準を落とせず、定年後の収入減で赤字家計に陥った夫婦。こうした「貯蓄があるゆえの油断」こそが、老後破綻を招くリスクとなります。家計を救う鍵は、支出を「消費・浪費・投資」に分類し、満足度を下げずにダウンサイジングすることです。本記事では、横山光昭氏の著書『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社、イラスト・ホリグ