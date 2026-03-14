前編記事『イスラエルはどうしてイラン・ハメネイ師をピンポイントで殺害できたのか…「死神AI」の驚くべき実態』より続く。周辺諸国に波及する衝撃と恐怖イスラエルの超ハイテク武力攻撃により、中東のパワー・バランスは一夜にしてひっくり返った。周辺の一部アラブ諸国や親イラン勢力などは今、軍事・情報技術力の彼我の違いを目の当たりにして愕然（がくぜん）としている。UAE（アラブ首長国連邦）やバーレーンなどの政府関係